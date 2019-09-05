Müzikseverler Rubato ile karşılanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gerçekleştirdiği Panora Teras Konserleri'nde bu hafta, Türkiye'nin en başarılı enstrüman sanatçılarından Rubato'yu ağırlıyor. Eylül ayının sonuna kadar devam edecek konserlerde, ilk hafta, hem kendi besteleri hem de yorumları ile büyük beğeni toplayan Rubato sahne alıyor. Uzun yıllar Türkiye'nin usta sanatçıları ile projelere imza atan, Rubato, bir kez daha Panora'da Ankaralı dinleyicileri ile buluşuyor. Ankara'nın sonbaharını müzik dolu bir akşamla taçlandırmak isteyenler, bugün saat 20.00'de Panora Teras'ta ücretsiz olarak gerçekleşecek konserde bir araya geliyor.