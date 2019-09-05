Okul servislerine yüzde 13 zam

BUGÜN NELER OLDU

eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve yürürlüğe girdiğini bildirdi. Elmadağlı, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiğini dile getirdi.