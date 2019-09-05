Vatandaşa bir adım mesafedeyiz

Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen Halk Gününde Belediye Başkan Yardımcıları kendi alanıyla ilgili vatandaşın taleplerini tek tek dinleyerek notlar aldı. Görüş ve taleplerin dinlenerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen Halk Gününde engelli, yaşlı, hamilelere öncelik tanınırken, engelli vatandaşlara bizzat Başkan Yardımcıları çıkışa kadar refakat etti.

'BİR GECEDE 10 MAHALLE'

'Vatandaşlarımızın derdini, derdimiz biliyor, talebini yerine getirmek için tüm birimlerimizi harekete geçiriyoruz' diyen Başkan Turgut Altınok, "Halk günü ile vatandaşlarımız mahallesi, sokağındaki sıkıntısını, talebini bizzat gelip iletme fırsatı buluyor. Zaten bizzat vatandaşın içindeyim, sorunları, talepleri yerinde dinliyorum, Keçiören'imizin huzur ve güvenliği için mahalle mahalle, sokak sokak, adım adım Keçiören'i geziyorum. Bir gecede 10 mahalle gezdiğim oluyor, vatandaşım rahat uyusun, Altınok, gece gündüz onların yanında" dedi.

'BU MAKAMLAR HİZMET MAKAMI'

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla Halk Gününü düzenlediklerini belirten Altınok, şunları ifade etti: "Vatandaşımızın yanında, birlikte güçlü, büyük bir aile olmaya devam edeceğiz. Sorunları birlikte çözecek, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Bizim vatandaşımızla aramızda mesafe, engel yok. Bu makamlar vatandaşa hizmet makamı. Gelmek isteyen görüşmek isteyen herkesin rahatlıkla erişmesi gereken yerler. Göreve başladığımız günden bugüne kadar ziyaretimize gelen herkesle görüştük. Bundan sonra da kimseyi geri çevirmeyeceğiz"