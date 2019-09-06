2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" 19-20- 21 Eylül tarihlerinde "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla yapılacak. Türkiye'nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünlerin sergileneceği "Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı"na da ev sahipliği yapacak. Zirvesi ile ülkemizin büyüyen uluslararası ticaretten yararlanması ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşması hedefleniyor.