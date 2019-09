Altınok’tan örnek esnafa tebrik

BUGÜN NELER OLDU

sağlığının her şeyin önünde geldiğini her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 yıldır esnaflık yapan Ümüt Bozok'a hijyen, temizlik ve düzen konusundaki titizliğinden ötürü örnek esnaf şilti verilmesi talimatını verdi. Altınok, "İşini doğru, temiz, hukuka ve yönetmeliklere uygun yapan esnafımızı onore ediyoruz" dedi. Başkan Altınok, Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'nde esnaflık yapan Ümüt Bozok'u (34) akşam gezisi sırasında ziyaret etti. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Altınok, Ahilik kültürüne uygun esnaflık yapmasından ötürü Bozok'u tebrik ederek, "İşini doğru, temiz, hukuka ve yönetmeliklere uygun yapan esnafımızı ödüllendiriyor ve vatandaşlar adına teşekkür ediyoruz" dedi. Ümüt Bozok da işini her zaman titizlikle ve özenle yaptığını belirterek, Başkan Altınok'un beğenisini kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.Altınok, Zabıta Müdürlüğü`nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerinin ilçe genelinde özellikle gıda üretim ve satış yerlerinde yaptığı denetim ve kontrollerde, işletmelerin genel temizliğini, hijyen durumunu, gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini, gıda maddelerinin muhafaza şartlarını, depolanmasını, fiyat etiketlerini, çalışan personelin kıyafetlerini, sağlık muayene kartlarını titizlikle incelediği bilgisini de paylaştı.