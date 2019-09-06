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Başkanlık Koşusu’nda zafer ’ın

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Başkanlık Koşusu’nda zafer WindBlast’ın
TÜRKIYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 20'nci Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi. 6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 7'nci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere başlangıcından son metresine kadar büyük heyecan yaşattı. Arts Man, İz Bırakan, AlwaysForth, BigFarrier, Jacobin, WindBlast safkan İngiliz taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele sergilediği koşuyu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın üstlendiği 6 numaralı WindBlast 2.17.25 derecesiyle kazandı.
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Başkanlık Koşusu’nda zafer WindBlast’ın
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