Başkanlık Koşusu’nda zafer WindBlast’ın

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 20'nci Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi. 6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 7'nci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere başlangıcından son metresine kadar büyük heyecan yaşattı.