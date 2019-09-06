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Başkent zabıtası ’de buluştu

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Başkent zabıtası Yenimahalle’de buluştu
YENIMAHALLE Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla başkent zabıtasını Yenimahalle'de buluşturdu. Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde İlkadım Salonu'nda düzenlenen gecede, Ankara'da görev yapan zabıta memurları eş ve çocuklarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Zabıta memurları ile birlikte pasta kesen Başkan Yaşar'a Zabıta Dernekler Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak da günün anısına teşekkür plaketi verdi. Zabıtalar gönüllerince eğlendi.
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Başkent zabıtası Yenimahalle’de buluştu
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