Evlerim elimden gitmesin

Altındağ Karapürçek'te oturan mobilya ustası emeklisi Kazım Koçaklı (66), 1982 yılında tarlayken satın aldığı imarla birlikte arsaya dönüşen toprağından 2 daire sahibi olmayı hayal ediyordu. Hayal kırıklığına uğrayan Koçaklı, kendi oturduğu evinden de oldu. İnşaatın yapım süresince müteahhitle ters düştüklerini müteahhit ve ekibinin kendisine silahla tehdit ettiğini belirten Kazım Koçaklı biri Çorum'dan diğeri Ankara'dan açılan 200'er bin liralık (toplam dosya masrafları ile birlikte 500 bin lirayı bulan ) haciz işlemleriyle başının dertte olduğunu söyledi. Hakkında açılan icra dosyalarını çok sonra öğrendiğini ve kasım ayında oturduğu evi dâhil yapılan 2 dairenin icra ile satılacağını belirten Koçaklı yetkililerden konuyla ilgili yardım istedi. Hakkında açılan davadan haberi olmadığı halde icralık olan yaşlı adam çaresiz kaldığını ifade etti.

2 EV HAYALİYLE ELDEKİ EVDEN DE OLDU

5 ortaklı arsaya yapılan binanın yılan hikâyesine döndüğünü belirten yaşlı adam sonunda kandırıldığını belirtti. Binanın projesinin kendilerine gösterilmediğini, bina yapımında malzemeden çalındığını iddia eden Koçaklı, "Müteahhitle imzalanan sözleşmede bina bakanlık ve belediyenin kriterlerine uymazsa bina komple yıkılacak yazıyor. Bina kriterlere uygun değil ama yıkılmadı. En ufak deprem olsa yıkılacak şekilde inşa edildi. Yapımı sırasında müdahil oldum engel olmaya çalıştım temelden bozuk bina bitti ama kimse ses etmedi. Ben her şey yerli yerince olsun diye uğraşırken müteahhidin oyununa geldim. Elimdeki evim de gidiyor. Nereye başvuracağımı şaşırdım ne yapı denetim ne de belediye kimse ilgilenmedi" dedi.

DEFALARCA TEHDİT EDİLDİ

BINANIN yapım aşamasında müteahhitler Halil T. ve Mustafa T. tarafından defalarca tehdit edildiğini kendisine silah çekildiğini iddia eden Koçaklı, "Binanın temeli atılırken müteahhit bana 'Hacı sen anahtar teslimi olana kadar buralara gelme' dedi. Ben de toprak sahibiyim ve yapılacak evimi görmek hakkımdır diyerek cami çıkışlarında gittim kontrol ettim ben her şey kuralına uygun olsun diye uğraşınca onlar bana oyun yaptılar. Bir gün avukatları da gelip beni tehdit etti. Hacı bu işlerle uğraşma daha öncekiler gibi senin de elindeki malları alırım demişti. Bunlar organize çete olmuşlar kandırdılar beni" diye konuştu.



BİRİLERİ SESİMİ DUYSUN

İCRAYA verilen evlerin satışının kasımda olacağını beliren Koçaklı, "Şu an oturduğum ev ve inşaattaki 2 dairem firmayı zarara uğrattığım gerekçesiyle icraya verilmiş. İnşaatın sözleşmesine bina yapımı bitmeden satışı olamaz maddesine rağmen ellerimdeki tüm mal varlığımı alacaklar. Kasım ayından önce yetkililer yardım etsin evlerim elimden kayıp gidiyor. Aylık 2 bin lira gelirim var o evleri icradan da alamam. İcraya gelip daireleri kendileri satın alacaklar ne olur birileri sesimi duysun" diye feryat etti.