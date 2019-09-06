Geleceğin sanatçıları

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Altındağ Belediyesi'nin Çamlık Mahallesi Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi Ömer Kılat (15), merkezdeki kurslardan aktif olarak faydalanarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesine girmeye hak kazandı. Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulunu başarıyla bitiren Ömer, yeteneği sayesinde kendi yolunu çizmeyi başardı. Gençlik Merkezi'nde katıldığı saz kursunda yeteneğini keşfeden, hocalarının ve ailesinin de desteğiyle müzik alanında kendisini geliştiren Ömer, LGS'de yüksek puan alarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Kendi istediği alanda bir okula kayıt olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer, müziğe olan yeteneğini Gençlik Merkezi sayesinde keşfettiğini belirtti. 7 yıldır merkeze üye olduğunu söyleyen Ömer, "Merkezde en çok müzik aktivitelerine katıldım. Tiyatro kursuna da katıldım. Saz kursuna da başlayınca en çok sevdiğim şeyin müzik olduğunu anladım. Saz çalmayı çok sevdim ve bu alanda ilerledim. Sadece buradaki dersler ve hocalarımın yardımıyla hazırlandım. Hocalarım bana çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. İleride başarılı bir müzisyen olmak istiyorum" dedi.