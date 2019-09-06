Hakkını veren formayı kapar

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yeni göreviyle ilgili açıklamalar yaptı. Diyadin, takımın başına geçmesiyle ilgili olarak, "Dün (Önceki gün) gelişen ve aynı gün akşam sonuçlanan bir transfer oldu. 30 yıldır Ankara'dayız. Beştepe'nin havasını biliyoruz. Çok önemli bir taraftar kitlesi olan Ankaragücü ile çalışmak, onun ferdi olmak, temsil etmek her bakımdan önemli. En önemli itici güç taraftar ve onların desteğiyle de beraber başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

HEDEF İÇİN ERKEN

Takıma yeni geldiğini, tanımak için zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Diyadin, "Lig için hedef çok erken. İlk yarı transfer olmadığı için mümkün olduğu kadar puanlar almak önceliğimiz. Burada da maç maç gitmek durumundayız. Maçların birinde takılıp kalmadan hepsini final gibi oynamamız lazım. Zaten atmosfer, her maçı final maçına çeviriyor" diye konuştu.

GENÇLERE MESAJ

Diyadin, kadro derinliğinin kısıtlı olması nedeniyle genç oyuncuları kullanabileceğini söyledi. Genç oyunculara mesaj veren Diyadin, "Böyle bir pozisyonda kapasiteyi yakaladığımda, hiç çekinmeden forma veririm. İnşallah böyle oyuncuları yakalarız. Yakaladığımızda da kullanırız" ifadelerini kullandı. "Ciddi anlamda eksilmeler olmazsa bu savaşı vereceğiz" dedi.

TARAFTARLA GÜZEL

Ankaragücü'nün son 5 yılda taraftarların desteğiyle aşama kaydettiğini anlatan Diyadin, "Ankaragücü'nün son 5 yılda taraftarlarıyla beraber alt liglerden buralara nasıl geldiğini biliyorum. Onlar takımına her zaman destek verecektir. Özellikle sahada mücadele eden takımına, hocasına destek olacağına inanıyorum. Taraftarların bu bilinçte olduğunu biliyorum. Ankaragücü taraftarıyla var, taraftarıyla güzel" diyerek sözlerini tamamladı.