Meva’nın ilk sergi heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

beri resim yapan ve4 yıldır özel resimdersi alan AbdülkadirAksu'nun torunu MevaGünay ilk resim sergisininheyecanınıyaşıyor. Eski İçişleriBakanı'nın 11 yaşındakitorunu Meva Aksugeçen çarşamba günüsaat 18.30'da TürkiyeVakıflar BankasıT.A.O Ankara HizmetBinası'nda gerçekleştirilenaçılış kokteyliile ilk "Serbest TemalıResim Sergisi'ni" açtı.Açılışa iş ve siyasetdünyasından isimlerkatıldı. Sergi 11Eylül'e kadar, pazargünü dışında her gün09.00-17.30 saatlerinderesim meraklılarınaaçık olacak.