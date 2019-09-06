Meva’nın ilk sergi heyecanı

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN
beri resim yapan ve
4 yıldır özel resim
dersi alan Abdülkadir
Aksu'nun torunu Meva
Günay ilk resim sergisinin
heyecanını
yaşıyor. Eski İçişleri
Bakanı'nın 11 yaşındaki
torunu Meva Aksu
geçen çarşamba günü
saat 18.30'da Türkiye
Vakıflar Bankası
T.A.O Ankara Hizmet
Binası'nda gerçekleştirilen
açılış kokteyli
ile ilk "Serbest Temalı
Resim Sergisi'ni" açtı.
Açılışa iş ve siyaset
dünyasından isimler
katıldı. Sergi 11
Eylül'e kadar, pazar
günü dışında her gün
09.00-17.30 saatlerinde
resim meraklılarına
açık olacak.