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Meva’nın ilk sergi heyecanı

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Meva’nın ilk sergi heyecanı
KÜÇÜKLÜĞÜNDEN beri resim yapan ve 4 yıldır özel resim dersi alan Abdülkadir Aksu'nun torunu Meva Günay ilk resim sergisinin heyecanını yaşıyor. Eski İçişleri Bakanı'nın 11 yaşındaki torunu Meva Aksu geçen çarşamba günü saat 18.30'da Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Ankara Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen açılış kokteyli ile ilk "Serbest Temalı Resim Sergisi'ni" açtı. Açılışa iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Sergi 11 Eylül'e kadar, pazar günü dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde resim meraklılarına açık olacak.
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Meva’nın ilk sergi heyecanı
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