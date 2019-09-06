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Umudun Kanatları’ndan el emeği ürünler

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Umudun Kanatları’ndan el emeği ürünler
SINCAN Belediyesi'nin Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören özel öğrenciler, el emeği göz nuru eserler ortaya koyuyor. Resim, deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu el emeği ürünlerini zaman zaman sergileyerek çalışmalarını görücüye çıkarıyor. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, el sanatları dersleri hafta içi her gün devam ediyor. Kursiyerler hat yazılarını derilere işleyerek çalışmalarına yenilerini ekliyor. Resimden deri işlemesi ve takı tasarımına kadar pek çok dalda eğitim alan kursiyerler; el emeği ürünlerini kurs sonrası sergiliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Bu kurslarımızda eğitim gören kardeşlerimiz, imkân tanındığında neler başarabileceklerini gözler önüne seriyor" diye konuştu.
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