3 yaşındaki çocuk araçla markete daldı

BUGÜN NELER OLDU

park halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontağını çevirdiği araç markete daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Kaza, Mamak Natoyolu Caddesi'nde yaşandı. Market alışverişini tamamlayan bir çift poşetlerini araçlarına yüklerken sürücü koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocukları aracın marşına bastı. Çalışan araç hareket ederek marketin içerisine girdi. Marketin camları kırılırken, araç zor durdu. Anne, otomobilin arkasından girerek oğlunu araçtan çıkardı. Kaza sonrası markette maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.