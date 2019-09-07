Ankara sinerjisi

Grup ve son 16 turu maçlarını Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Polonya ortaklaşa organize ettiği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına Ankara ev sahipliği yapacak. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük ve final karşılaşması, pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ankara voleybolda iyi bir sinerji yakaladı" dedi.

BAŞKENT SEYİRCİSİ BİR BAŞKA!

Türkiye'nin her tarafının voleybola iyi geldiğini ifade eden Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli maçları hangi ilde oynarsak orada inanılmaz bir başarı elde ettik ve ilgi gördük. Ama Ankara taraftarının ilgisi ve sevgisi bir başka. Hollanda'yı 12 bin seyircinin önünde 3-0'lık net bir skorla yendik. Kızların inancını, yedinci kişinin yani taraftarın takımın yanında olduğunu unutmamak gerekiyor. Muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir taraftar, muhteşem bir destek. Böyle devam etmesini diliyoruz. Gelen tüm taraftarlara tek tek teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.