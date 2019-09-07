Başkan minimini birleri yalnız bırakmadı

BUGÜN NELER OLDU

21 yıl öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, uyum eğitim dolayısıyla erken ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek, minik öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Oğuz'a, kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz da eşlik etti. Başkan Oğuz, sınıfa girişinde minik öğrenciler tarafından "Hoş geldin Başkan Amca" diyerek karşılandı. Başkan Oğuz, burada minik öğrencilerle sohbet ederek, okullarını nasıl bulduklarını ve okula alışıp alışamadıklarını sordu. Minik öğrencilere "Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz, geleceğin cumhurbaşkanları, belediye başkanları, polisleri, askerleri, öğretmenlerisiniz. Her zaman yanınızdayız" diyen Başkan Oğuz, minik öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.Başkan Oğuz, okuldaki ilk günlerinde minik öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ilk günlerinde yalnız bırakmadık. Onların mutluluklarına ortak olduk. Kahramankazan önümüzdeki süreçte diğer tüm alanlarda olacağı gibi eğitim alanındaki yatırımlarla da adından söz ettiren bir ilçe olacak" dedi.