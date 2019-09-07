Başkentli kadınlar artık daha da güçlü

KADINLARIN sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün başlattığı projede Başkentli kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlanan eğitimle ilgili konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, eğitimleri yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Başkentli kadınlara Uzak Doğu sporlarından yakın savunma teknikleriyle "self defans" eğitimleri veriyoruz.
Kadına yapılan şiddetti önlemek için başlattık bu projeyi. Tabi ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyız ama sokakta ya da aile içinde yaşanan şiddete karşı da kadınlarımız kendini en az zararla nasıl kurtarabilir bunun eğitimini veriyoruz"
dedi. 3 yıldır EGO Spor Kulübü'ne gelen Burcu Güngör, "Kızım ve oğlum burada karate kursuna geliyor. Şiddet doğru bir şey değil ama zor durumda kendimizi korumamız gerekiyor"
diye konuştu.