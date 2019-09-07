Başkentli kadınlar artık daha da güçlü

BUGÜN NELER OLDU

KADINLARIN sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün başlattığı projede Başkentli kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda haftanın iki günü ücretsiz olarak verilmeye başlanan eğitimle ilgili konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, eğitimleri yaygınlaştırmak istediklerini belirterek,Kadına yapılan şiddetti önlemek için başlattık bu projeyi. Tabi ki kadına ya da erkeğe fark etmeksizin şiddettin her türlüsüne karşıyızdedi. 3 yıldır EGO Spor Kulübü'ne gelen Burcu Güngör,diye konuştu.