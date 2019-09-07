Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem

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Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı'nda mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu bölgede yaşayanları rahatsız ediyor. Taksici esnafı, mazgalın üzerini halı ve branda ile kapatarak kötü kokuyu önlemeye çalıştı Kentte her sağanak yağmurun ardından bazı noktalarda hissedilen kötü koku, çevrede tepkilere neden oluyor. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine koku hissedilen bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı üzerindeki mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu önlenemedi. Yaklaşık 5 metre boyundaki mazgaldan sızan kötü koku, çevrede tepkiye neden oldu. Taksici esnafı, çareyi halı ve branda ile mazgalı kapatmakta buldu. Taksi şoförü Haydar Semiz (25), sadece kendileri değil, yolcular ve çevredeki herkesin kokudan şikâyet ettiğini söyledi. Semiz, "Herkes burnunu kapatarak geçiyordu. Önlem almaya çalıştık ama koku devam etmekte. Evde kullanmadığımız halılar vardı, o şekilde biraz bir nebze de olsa kokunun giderilmesi için böyle bir işlem yaptık. Annem önce şaşırdı ama yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım bana bu fikri verdi. Tamamen gitmese de en azından azaldı" dedi.