Miniklere okul hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Asım Balcı, okula yeni başlayan minikler için hazırlanan okul hediyelerini vererek, heyecanlarına ortak oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, minik öğrencileri eğitim ve öğretim hayatlarının ilk gününde yalnız bırakmadı. Başkan Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ile birlikte Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Birinci sınıfa başlayan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Balcı, velilerle de sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınıfları tek tek gezen Balcı, öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu okul çantası hediye etti. Balcı, Altındağ Belediyesi olarak birinci sınıfa başlayan 7 bin Altındağlı çocuğa bu yıl okul çantası hediye ettiklerini belirtti. Yapılan bu sürprizden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Altındağ Belediye Başkanı Balcı'ya teşekkür ettiler.