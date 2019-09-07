Oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

tartıştığı oğlu Sinan Argın'ı (29) evde av tüfeğiyle vurarak, ağır yaralayan Yaşar Argın (60), mahkemece tutuklandı. Olay, salı günü Karşıyaka Mahallesi 2139'uncu Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Argın, evde, oğlu Sinan ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yaşar Argın, av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Sinan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sinan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Argın, ifadesinde; oğlunun zaman zaman annesine şiddet uyguladığını, tüfekle Sinan'ı korutmak isterken, kazara vurduğunu ileri sürdü. Argın, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.