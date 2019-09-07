Ümitlerden üç gümüş

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı. İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkekler 54 ve 58 ile kadınlar 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 8 sporcu mücadele etti. Kadınlar 46 kiloda Fatma Keleş, 49 kiloda Havva Nur Çoban ve erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin,Sporcularımızı ve elde edilen madalyalarda emeği geçenleri kutluyor, müsabakası olandedi.