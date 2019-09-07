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Yenimahalleli çocuklar okula hazır

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Yenimahalleli çocuklar okula hazır
YAKACIK Kültür Merkezi'nde Ankara'nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför'den gelen ekip, 200 çocuğun saç kesimi ve saç tıraşını yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da çocukları yalnız bırakmadığı etkinlikte, aileler ve çocuklar Yaşar'a yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda çocuk Başkan Yaşar ile selfie çekilmek için birbiriyle yarıştı. Hiçbir çocuğu kırmayan Yaşar, sevgi seli karşında çocuklar ve aileleri ile bol bol fotoğraf çekildi. Ardından kurulan stantlarda saçları yapılan çocukların yanına giden Fethi Yaşar, çocuklara "Sıhhatler olsun, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Aileleriniz başta olmak üzere bizler de sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Sizden de derslerinizde başarı bekliyoruz" dedi. Etkinlikte cicili bicili kıyafetleriyle saçlarını kestiren ve fön çektiren kız çocukları ise şirinlikleriyle dikkat çekti. Çocuklar usta kuaförlerin elinden yapılan saçlarıyla mutlu oldu. Etkinlik sonunda tüm çocuklara balon dağıtıldı.
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Yenimahalleli çocuklar okula hazır
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