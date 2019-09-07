Yuvayı yıkmamak için tadilata bir ay ara verdi

Harun Uysal, Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında bulunan ve tadilat yaptırdığı dairesinin terasındaki şömineye bir güvercinin yuva yaptığını ve yumurtalarını bıraktığını gördü. Bir süre sonra dünyaya gözlerini açan güvercin yavrularının bakımıyla da yakından ilgilenen Uysal, tadilata verdikleri kısa aranın ardından eve döndüklerinde terastaki şömineye bir güvercinin yaptığını ve 2 yumurtasını bıraktığını fark ettiklerini söyledi.

YUVA YIKAN OLMAK İSTEMEDİK

Uysal, güvercinin yumurtalarını korumak için yuva yaptığı yere gidip geldiğini ifade ederek, "Eğer inşaatımız devam ederse güvercinin buradan gideceğini düşündük. Yuva bozan olmayalım dedik, kuş da olsa bir yuva kurmaya çalışıyor ve buraya iki yumurtasını bırakmış. Terasımızdaki tadilat inşaatını durdurduk. Bir müddet sonra da yavrular yumurtalarından çıktı, dünyaya gözlerini açtı. Kuşlar büyüyene kadar, uçana kadar da burayı açık tutup tadilatı bıraktık. Ondan sonra da kalan yerden inşaatımıza devam edeceğiz" dedi. Güvercin ve yavrularının yaklaşık bir aydır burada olduğunu, bir ay daha bekleyeceklerini tahmin ettiklerini dile getiren Uysal, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 ay bizi oyalamış olacak ama hiç önemli değil. Benim 3 evladım var, güvercinin de 2 evladı var. Kendi evlatlarım gibi onlara değer veriyorum, her gün sularını veriyorum, temizliğini yapıyorum, kendi ellerimle sularını içiriyorum. Böylelikle yaşamlarını sürdürüyorlar. İnsanlar yuva gördükleri zaman yuva bozmasınlar, doğaya ve hayvanlara saygıları olsun. Hayvanlara saygımdan dolayı bu yuvanın devam etmesini istiyorum"