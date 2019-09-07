Zehırlı okul malzemelerine dikkat

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde okul alışverişi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Okula gidecek çocuklarının ihtiyaçları için mağazalara akın eden aileler okul kıyafetinden kırtasiye malzemesi ve çantasına kadar pek çok eksiği gidermeye çalışıyor. Uzmanlar 'çantalarda fitalat olmamasına dikkat edin' diye velileri uyarırken çarşıda her bütçeye uygun çantalar olduğunu dile getiren esnaf ise satışlardan memnun. Okul çantası, suluk, kalem silgi alışverişinden deftere kadar birçok ürün satın alırken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar ürünlerin üzerinde bulunan kılavuzu kontrol etmeden alışveriş yapılmaması gerektiğini söyledi. Velilere ucuz diye çocuklarının sağlığını hiçe saymamaları için Çin mallarınadan uzak durun uyarısı yapıldı.

ÖĞRETMENLERİN LİSTESINE DİKKAT

Ulus'ta kırtasiye malzemeleri satan Savaş Şahan (45),"Velilerimize okul alışverişini kırtasiyelerden yapmalarını öneriyoruz. Lisanslı ürünler almaya dikkat etsinler. Çin ürünlerini almasınlar. Veliler genelde defter, kalem gibi temel eşyaları alıyorlar ama öğretmenlerin verdiği listeye dikkat etmelerini öneriyorum çünkü onlar eksiksiz ve fazlası olmadan gerekli her şeyi yazıyorlar. Satışların çoğunu anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yapıyoruz" dedi.



HER FİYATA ÇANTA BULABİLMEK MÜMKÜN

ÖĞRENCILERIN tercih ettiği çantalara ve fiyatlarına ilişkin bilgi veren Ayşe Gülece (40), "Okula yeni başlayan küçük çocuklar karar vermiş şekilde geliyorlar mağazaya. Yani belirledikleri bir çizgi film karakterinin bakısı olan çantayı alıyorlar. Ortaokul çağındaki kızlar genelde pembe, mor gibi renkleri tercih ediyorlar. Erkekler siyah üzerinde dikkat çekici olmayan renkler barındıran çantaları alıyorlar. Lise çağındaki erkek kız öğrenciler tek tip siyah başta olmak üzere koyu renkteki çantaları tercih ediyorlar. Fiyatlarımız genelde ürüne göre değişiyor. 95 TL olan ürünümde var 140 TL olan ürünümde var. Yani genel anlamda 50-150 şeklinde değişiyor fiyatlar" şeklinde konuştu.



ÜRÜN İÇERİK ETİKETİ DİKKATLİ OKUNMALI

SON 3 yıldır denetlenen binlerce kırtasiye ürünü güvensiz çıktı. Uzmanlar kokulu ve aşırı renkli ürünlerden uzak durulmasını tavsiye etti. Yetkililer kırtasiye malzemesi alırken çocukların sağlının ön planda tutulması gerektiğini hatırlattı. Ucuz diye fason ürün almak yerine çocukların sağlığına uygun ve tüketim kılavuzu bulunan ürünlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca uzmanlar çocuklar için yapılan tekstil ürünleri ve ayakkabılarda da ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, satın alınan ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Ticaret Bakanlığı'nın "Alo 175" tüketici hattından ve web sayfasından şikâyetleri için başvuru yapabileceklerini söyledi.

UYGUN FİYATA OKUL KIYAFETLERİ

OKUL kıyafetlerinin fiyatlarından bahseden tekstilci Serkan Kartal (43), "Okul kıyafetlerinde fiyatları her bütçeye uygun şekilde tutmaya çalışıyoruz. Pantolonların fiyatları 49-59 TL şeklinde değişiyor. Kısa tişörtlerin fiyatları 35 TL. Uzun tişörtlerin fiyatları 35, 45, 50 TL olarak üç kalitede. Hırkalarımız standart, 40 TL. Kravatlarda yine standart fiyat, 10 TL. Kıyafet için alışverişe genelde ortaokula, liseye yeni başlayan öğrenciler geliyor. Okulların kıyafetleri artık değişiklik göstermiyor, bu bakımdan çeşitlilik yok" diye konuştu.

MERVE SAFA AKINTÜRK