Başkan’dan teşekkür ziyareti

atanan Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız görevine başladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile birlikte Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Acar, "İlçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış fahri hemşehrimiz her projemizde, her çalışmamızda yanımızda oldu ve desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde Kızılcahamam için birçok önemli projeye birlikte imza attık. Şahsım ve Kızılcahamam adına teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar dilerim " dedi.