Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan’dan teşekkür ziyareti

Başkan’dan teşekkür ziyareti

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Başkan’dan teşekkür ziyareti
PURSAKLAR'A atanan Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız görevine başladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile birlikte Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Acar, "İlçemizde göreve başladığı günden bu yana toplumun tüm kesimini kucaklamayı başarmış, halkın takdirini kazanmış fahri hemşehrimiz her projemizde, her çalışmamızda yanımızda oldu ve desteklerini eksik etmedi. Birlikte geçirdiğimiz görev süresinde Kızılcahamam için birçok önemli projeye birlikte imza attık. Şahsım ve Kızılcahamam adına teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar dilerim " dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan’dan teşekkür ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN