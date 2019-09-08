‘Benım altındağım’ sahıplerını buldu

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi, ' Benim Altındağım' fotoğraf adlı yarışmanın kazananları ödüllerini aldı. Yarışmaya 500 kişi katılmıştı. Kazananlar Ulucanlar Müzesi'nde ödüllerini aldı. Kazananlara ödüllerini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve medya temsilcileri verdi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ fotoğraf yarışması önemli bir ivme kazandırdı. Bir çok insan bu fotoğraflara düşündü, taşındı, emek harcadı. Altındağ yarışmaya katılanların hafızasında önemli bir yer kayıt etti. Altındağ Ankara'nın kalbidir. Tarihi turizmi sanatı öne çıkaracağız, bunu da Altındağ insanlarıyla ve uzmanlarıyla yapacağız" şeklinde konuştu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çekilen fotoğrafların sergilendiği yeri gezdi. Tören sonunda kazananlar ve jüri üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.