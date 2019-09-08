Çöp saatlerine dikkat

BUGÜN NELER OLDU

İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tüm sokak ve caddeleri tek tek temizlerken, mücavir alanlar, çöp dipleri, pazaryerleri gibi geniş bir yelpazede temizlik çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda çöplerin sağlam poşetler içerisinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya konulmasını da isteyen Belediye, hem görüntü kirliliği oluşmaması hem de çöplerin daha sağlıklı toplanması için vatandaşları bu konuyla ilgili uyarıyor. Özellikle kötü bir görüntü ve kokunun yanı sıra sinek oluşumuna da sebep olmaması için çöplerin dışarıya bırakılma saatlerine azami önem veren Keçiören Belediyesi, bu kapsamda farkındalık çalışması da yürüterek, "Çöpler Dışarı" sloganıyla bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyor. Belediye ekipleri, farkındalık çalışması kapsamında çöplerin hangi saatler arasında dışarıya bırakılması gerektiğine ilişkin ilçe genelindeki cadde ve sokaklardaki tüm binalara ve iş yerlerine 35 bin adet sticker dağıttı. Ayrıca gündüz dışarıya çöp bırakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dair mahalle sakinleri anonslarla da uyarılıyor. Keçiören'in muhtelif yerlerine pankartlar asarak vatandaşların temiz çevre konusunda hassas olmasını isteyen Keçiören Belediyesi "Daha temiz bir Keçiören" vurgusuyla hareket ediyor.