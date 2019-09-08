İşçi kardeşlerimin ekmeği ile oynama

BUGÜN NELER OLDU

Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesinde de işçi çıkarılacağı yönünde duyumlar aldıklarını dile getirdi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Sakın işçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynama. Sakın emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma. Eğer işçi ve emekçi kardeşlerimizin ekmeği ile oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz. Karşında bizi ve AK Parti teşkilatlarını bulursun. Asla böyle bir şeye teşebbüs etme." AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise makam sevdası uğruna partiyi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini aktardı. AK Parti'de siyaset yapan herkes için ülkenin refahının her türlü politik hesabın üzerinde olduğunu anlatan Özcan, "Ankara genelinde meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlıklarında bize güvenerek oy veren hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Belediye başkanlarımız, liyakat ve sadakat prensibiyle başkanı oldukları ilçenin vebalini taşıdığını unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.