Keçiören’de 09.09.2019 yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören, 09.09.2019'da dünya evine girecek çiftlerin sayısıyla bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor Günde ortalama 40 çiftin başvurusunu alan ve "Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan belediye, verdiği hizmet hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor. Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama evet diyen çiftler sembol tarihlerde ise adeta rekor kırıyor. Keçiören Belediyesi 09.09.2019 tarihinde 75 çiftin nikâhını kıyacak. Kuşcağız Mahallesindeki Âşık Veysel Nikâh Salonunda ise 60 çift o gün dünya evine girecek, gündüz saat: 10.00'dan akşam saat: 18.00'ye kadar her 5 dakikada bir çift "evet" diyecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekârların başına olsun inşallah" dedi.