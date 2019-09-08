‘Maç yayını ücretleri esnafa ağır geliyor’

BUGÜN NELER OLDU

YENİ dönemde maç yayın ücretlerinin zamlanmasına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalar yaptı. Palandöken, "Maç paketlerine yüzde 20 zam yapıldı. Bölge bayilikleri de kendi iradeleriyle zam ekledi.Vatandaşlarımız kafede, restoranda, lokantada, kıraathanede maç izlerken artık bu fiyatlar yüzünden evde izlemeyi tercih ediyor.diye konuştu.