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‘Maç yayını ücretleri esnafa ağır geliyor’

Giriş Tarihi: 8.9.2019
‘Maç yayını ücretleri esnafa ağır geliyor’
YENİ dönemde maç yayın ücretlerinin zamlanmasına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalar yaptı. Palandöken, "Maç paketlerine yüzde 20 zam yapıldı. Bölge bayilikleri de kendi iradeleriyle zam ekledi. Maç yayını vermek isteyen kıraathane esnafımız zor durumda kaldı. Vatandaşlarımız kafede, restoranda, lokantada, kıraathanede maç izlerken artık bu fiyatlar yüzünden evde izlemeyi tercih ediyor. Sezon başı Süper Lig takımlarından yüzde 10 indirim alan yayıncı, bu indirimi bölge bayiliklerine yansıtmalı" diye konuştu.
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