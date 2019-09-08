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Öğretmenler yarıştı

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Öğretmenler yarıştı
ANKARA Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmenlerin becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program kapsamında oryantiring eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, eğitime katılarak öğretmenlerle konuştu. Eğitim sonrası öğretmenler, hazırlanan parkurda yarıştı. Eğitim sonrası yapılan yarışı kazanan biyoloji zümresi öğretmenlerine kupalarını Genel Müdür Adnan Boyacı verdi.
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Öğretmenler yarıştı
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