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Zaferin izinde: Dırılış yolu

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olarak kabul edilen ’ni anmak için tarafından ‘’ gerçekleştiriliyor

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Zaferin izinde: Dırılış yolu

13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Diriliş Yolu Yürüyüşü' etkinliği 3 Eylül'de başladı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ortaklığında Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü ve Haymana Belediyesi'nin desteği ile gerçekleştirilen yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler akın etti. Katılımcılar her gün 20-25 kilometre arasında yürüdü. Dünyanın en uzun meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürdü. 106 kilometrelik birinci savunma hattı üzerinde gerçekleştirilen yürüyüş ile POTA bir ilke imza attı.

EL BOMBASI BULUNDU
POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç,yürüyüşleri esnasında Yunan ordusuna ait bir el bombası bulduklarını söyledi. Emekli Albay Mustafa Aslankurt, 17 arkadaşıyla bu yürüyüşe katıldığını söyledi. Türkiye Dağcılık Federasyonunu temsilen Diriliş Yürüyüşü'ne katılan Cüneyt Ayten, mesleki tecrübesinden dolayı rota çalışmaları sırasında zorlanmadığını dile getirdi. 'Diriliş Yolu Yürüyüşü'nü gerçekleştiren ekip bugün Duatepe'ye gerçekleştirecekleri 'Zafer Yürüyüşü'yle etkinliği tamamlamış olacak.

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Zaferin izinde: Dırılış yolu
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