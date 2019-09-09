Çıraklıktan ihracata uzanan başarı öyküsü

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İŞ adamı Harman kara yolları, köprü ve baraj gibi inşaat işlerinde kullanılan toprak silindirini, yüzde 75 yerlilik oranıyla geliştirerek sektörün kullanımına sundu. Daha sonra yurt dışından gelen taleplerle de ihracata yönelen Harman, 5 ülkeye makine satışı gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı. Ankara'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Harman, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini belirtti. Sonrasında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makineleri tamir ve bakım sektöründe çalıştığını dile getiren Harman, askerden döndükten sonra 3 ortak kurdukları şirkette çalışma hayatına devam ettiğini bildirdi. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımını yaparak onların zayıf ve güçlü yönlerini tespit ettiğine işaret eden Harman, "Ortaklarımdan ayrılarak, 1995'te kendi şirketimi kurdum. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımının yanında, 35 yıllık tecrübeyle yerli yedek parçalar da ürettim" diye konuştu.Harman, 2017'de Harmaner Hidrolik olarak ilk yerli toprak silindirini geliştirmeye karar verdiklerini vurguladı. Harman, ürettikleri 68 toprak silindir makinesinin 10'nunu Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Somali gibi ülkelere ihraç ettiklerine ve gelecekte ihracat yaptıkları ülke sayısını katlamayı hedeflediklerini söyledi.