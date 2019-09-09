Mühendisten mobil arıcılık

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen 61 yaşındaki Uçak Mühendisi Nevres Özdüzenciler, arıcılığa merak sardı. Kendi çabalarıyla sürdürdüğü arıcılıktan yeterli verimi elde edemeyen Özdüzenciler, dünyada eşi olmayan özellikte mobil arıcılık sistemi geliştirdi. Yüzde yüz yerli olarak ürettiği mobil römork sayesinde mevsim koşullarından etkilenmeden Türkiye'nin dört bir yanında bal üretmeyi başaran Özdüzenciler, hem bal çeşitliliğini hem de üretimi 5 kat artırdı. Sistemi tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istediğini belirten Özdüzenciler, hazırladığı römorku adeta bir karavana dönüştürdü. Mobil römorka güneş panelleri de yerleştiren uçak mühendisi, balın ayıların hedefinde olmaması için güvenliği üst seviyeye taşıdı. Ayılar için ızgara sistemini römorka ekleyen Özdüzenciler, bal hırsızlığının da önüne geçecek farklı güvenlik önlemleri aldı. GPRS sistemi ile römorkun nerede olduğu takip edilirken, tüketilen balın hangi floradan olduğu da bilinecek.Ülkemizdeki zenginlikten yararlanıp bal verimini artırmak amacıyla bu sistemi geliştirdiğini ifade eden Nevres Özdüzenciler, kullanım kolaylığı sağlayan mobil sistemle kadınların da kolaylıkla arıcılık yapabileceğini belirtti. Nevres Özdüzenciler, "Bizim arıcılar maalesef sabit arıcılık yapıyor. Ya da bir iki konaklama ile verim elde etmek istiyor. Eğer gittiğiniz bölgedeki flora beklentilerinizi karşılamıyorsa o yıl oradan bal hasadı yapamıyorsunuz. Burada fiziksel erkeğin gücüne gerek yok. Bir dokunuşla 25 tane kovanı çekebiliyorsunuz. Şurada bir hanımefendinin taşıyacağı ağırlıkta iki buçuk 3 kilogram. Bir hanımefendinin ya da yaşlı bir beyefendinin bile kolaylıkla yapacağı bir işe dönüşüyor arıcılık. Buradaki ana hedef tek başına arıcılık yapmak esastır. Arıcılıkta elaman bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yeni gelişen teknolojileri uygulama konusunda yardımcı olmak istedim. Benim yaptığım AR-GE çalışmasında 25 kovanlı tasarım yaptım. Kullanılan çıtalar sabit çıtalardır. Bu sisteme geçtiğinizde yine çıtalar kullanılabilir. Değişen hiçbir şey yok. Bu kovanın en büyük avantajlarından biri hafifliğidir. 13.8 kilogram ağırlığındadır. Kovanın hafif olması lazım" diye konuştu.MOBIL römorkla farklı floralardan bal elde etmenin çok kolay olduğunu ifade eden Özdüzenciler, "Kovanlar 120 kilogram kadar taşıyabiliyor. Çok özel bir kovandır. Maliyeti de çok fazla değil. Bu kovan ömür boyu kullanılabilecek bir kovan. Benim hedefim yurt içinde arıcılarımıza para kazandırmak. Bu römorku edinmek çok kolay değil. Ama emin olun hiç bir şey tesadüfe kalmadığı için ciddi bir bal elde ediyorsunuz. Burada polen, kazanabilirsiniz. Arı zehiri kazanabilirsiniz. Çok değerli bir ürün. Memleketimizde henüz daha alışmadık tüketim anlamında. Arı zehirini daha yeni yeni öğreniyoruz. Arı sütünü daha yeni yeni öğreniyoruz. Bizim meralarımız, floramız bitkisel anlamda çok zengin. Bunları henüz çok iyi değerlendiremiyoruz. Bu sistemle bunu çok iyi yapabiliriz. Türkiye'nin birçok dağında bölgelerinde doğal bölgeler var. Bu römork ile o bölgelere ulaşmanız mümkün. Bu römorku köy yolunun yol kenarına park ediyorsunuz arıyı uçuruyorsunuz. Dolayısıyla çok kolay. Yolun kenarına park edin.ÖZDÜZENCILER, " Wi-fi modemiyle kamera sistemi kurabiliyoruz. Müşteriler aracın hangi mevkide olduğunu takip edebilirler. IP adresi verilirse benim yediğim balın hangi bölgeden geldiğini müşteriye sunabiliyoruz. Yüzde yüz yerli imalatımızdır" ifadelerini kullandı. Özdüzenciler, sistemin ülkede yaygınlaşması için Tarım ve Orman Bakanı'nın desteğini beklediğini belirterek, en iyi balın Türkiye'de üretileceğini tüm dünyaya göstermek istiyorum.