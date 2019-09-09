Osmanlıspor basamakları tek tek çıkmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

MİLLİ maçlar dolayısıyla liglere ara verildiği için Bolu'da kampa giren Osmanlspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Dalcı,ifadelerini kullandı.Dalcı, ligde her takımın diğerini yenebileceğini dile getirerek,ifadelerini kullandı. Uzun vadeli planlama içerisinde olduklarını aktaran Dalcı, "Hedefe giderken genç oyuncuları da kazanmak tabii ki bizim için önemli. Osmanlıspor her zaman hedefi olan bir kulüptür. Bu sene de hedefimiz var ama biz haddimizi biliyoruz. Basamakları birer birer çıkma, hem gelişen hem de hedefi olan bir takım olacağız" dedi.