Osmanlıspor basamakları tek tek çıkmak istiyor

MİLLİ maçlar dolayısıyla liglere ara verildiği için Bolu'da kampa giren Osmanlspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Dalcı, "Lige ara verilmesi bizim için avantaj. Yeni bir takımız. Hem tecrübeli hem de genç oyuncularla yeni bir takım olmaya çalışıyoruz. Huzurlu bir ortamda 5 günlük bir kamp programımız var. Gerek mental gerekse fiziksel olarak lige daha doğru başlamak adına bu sürede yapacağımız çalışma önemli"
ifadelerini kullandı.
'HER ZAMAN HEDEFiMİZ VAR'
Dalcı, ligde her takımın diğerini yenebileceğini dile getirerek, "Dolayısıyla doğru hazırlanan, doğru konsantre olan ve ne istediğini bilen takımlar bu ligde biraz daha avantajlı oluyor. Tabii ki bizim de kendimize göre planlamamız var. Biz maç maç düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ligde gücümüzü biliyoruz. Genç ve dinamik bir takımız"
ifadelerini kullandı. Uzun vadeli planlama içerisinde olduklarını aktaran Dalcı, "Hedefe giderken genç oyuncuları da kazanmak tabii ki bizim için önemli. Osmanlıspor her zaman hedefi olan bir kulüptür. Bu sene de hedefimiz var ama biz haddimizi biliyoruz. Basamakları birer birer çıkma, hem gelişen hem de hedefi olan bir takım olacağız" dedi.