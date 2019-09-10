Başkent Suna hanımı unutmayacak

30 Ağustos'ta Nihat Demircan yönetimindeki otomobil, Kazan'a 2 km kala Kazan-Eski İstanbul yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Çolak'a (66) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çolak, kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çolak'ın 37 yaşındaki oğlu Yasin Uzan çarpan kişiden şikâyetçi oldu. Uzan, "Adaletin vereceği cezayı bekliyoruz. Esnafın söylediğine göre annem yaya çizgisine yakınmış. Üstelik 500 metre geriden levhalar araçların yavaşlaması gerektiğini bildiriyor. Yaya geçidi levhası var. Işıklandırma yok. Trafik lambası yok. Davacıyız ve şikâyetçiyiz. Başka canlar yanmasın" dedi.

BAŞKANIN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

EGO otobüslerinde kadın sürücü olarak yıllarca Ankaralılara hizmet veren Suna Çolak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu sınavı kazanarak EGO'da şoför olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Kadınlar Günü'nde mesleklerinde ilk kadın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 1992 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın elinden teşekkür belgesi alan Çolak 2007 yılında emekli oldu. Güleryüzlü ve sempatik hareketleriyle yıllardır sürücülere örnek olarak hafızalarda yerini alan Çolak emekli olduktan sonra Etimesgut'ta yaşamaya başladı. Yol kenarında bulunan kavunculara bakliyat ve soğan satışı yapan Çolak, 30 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'da Kazan – Eski İstanbul yolu üzerinde bulunan Şakir Yaşar'ın yol üzerinde bulunan kavun sergisine gitmek için evden ayrıldı. Saat 23.30'da Çolak karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin altında kalarak can verdi.

ADALETİN VERECEĞİ CEZAYI BEKLİYORUZ

Uzan, "Kavun sergisini geçtikten sonra durmuş aracıyla. Yaya olarak serginin olduğu yere geçmek istemiş. Annemin eskiden sergisinin olduğu yere sergi açılmış. Annemin bundan haberi yoktu. Kavun sergicisi annemi o karanlıkta tanımamış. Normalde karşıya geçmesine gerek yoktu. Yeni açılan sergi annemin arabayı çektiği hizada kaldı. Ama annemin yeni sergiden haberi yok. İlerlemiş arabayı bırakmış. Sonra esnaf bir ses duymuş, baktığında yaya olarak karşıya geçerken çarpmış. Bu esnaf annen bana doğru gelirken tanıdım diyor. O esnafın karşıdaki tezgâhına gitmeye çalışmış. Saat 23.50 civarında karakoldan bize gelen telefon ile annemin kaza yaptığını ve hastaneye gitmemiz gerektiğini, teşhis etmemiz gerektiğini söylediler. Olay yerine gittiğimde her şey için geçti. Çarpan kişi tutuklu. Olay yargı aşamasında. Adaletin vereceği cezayı bekliyoruz" dedi.

ÇOK ÇALIŞKAN BİR İNSANDI

12 yıldır Kazan yolu üzerinde kavunculuk yapan Şakir Yaşar, ışıklandırmanın ve trafik lambasının olmadığını söyleyerek daha önce de aynı yerde kaza olduğunu vurguladı. Yaşar, "Hanımefendiyi geçen seneden beri tanıyorum, alışverişimiz vardı. Çok çalışkan bir bayandı, bize ürün filan getirecekti. Burada sadece yaya geçidi var ama orada da trafik lambası yok" diye konuştu.



EGO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

EGO Genel Müdürlüğü ilk kadın sürücülerinden Suna Çolak'ın ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı: Kuruluşumuzun ilk kadın otobüs şoförlerinden Suna Çolak'ı 30

Ağustos 2019 Cuma günü elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve EGO camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz.