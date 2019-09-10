Dezavantajlı çocuklara verilecek dersler ile hem onları topluma kazandırmaya çalışacaklar hem de dil eğitimlerine destek olacaklar. Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği dezavantajlı çocuklara vereceği ücretsiz İngilizce, Türkçe ve Matematik eğitimi ile onları topluma kazandırmaya çalışacak. Uzman öğretim kadrosu ile eğitim verecek olan dernek eğitimlerine 7 Eylül'de başladı, eğitim ilk aşamada iki ay sürecek ve 24 ders saatinden oluşacak. Proje koordinatörü Armağan Burcu, "Yurt dışında yapmış olduğumuz işlerden kazandığımız deneyimleri ihtiyacı olanlara aktarmak için 'Bir Dil Bir Çocuk' ismini verdiğimiz sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedik. Kendimize hedef kitlemizi sosyal ekonomik yardım alan çocuklar, sevgi evlerindeki çocuklar, madde bağımlılığı ile mücadele eden çocuklar, suça yönelen çocuklar, engelli çocuklar, şehit ve gazi yakınları gibi dezavantajlı çocuklardan belirledik, yaş aralığımız 7-14, 14-18 ve 18 üstü olmak üzere üç gruptan oluşacak" dedi.

ÇOCUKLARI TOPLUMA KAZANDIRACAĞIZ

Eğitimin tamamen ücretsiz olacağını belirten Burcu, "Derslerimiz Türkçe, İngilizce, Matematik olmak üzere eş zamanlı ve ücretsiz olacak. Eğitim sürecimiz iki ay ve toplamda 24 ders saatinden oluşacak. Uygulayacak olduğumuz program tamamen konuşma ve uyum üzerine tasarlandı. Kendimize ait kitabımız var ve biz bunu öğrencilerimiz için ücretsiz temin edeceğiz. Yurt dışında herhangi bir ortamda rahatça konuşmalarını sağlayacağız, bunun yanında çocuklarımızı topluma kazandıracağız. Öğretim kadromuzu kendi profilimiz ile oluşturduk, her biri birer eğitimci ve yabancı dil alanında uzmanlaşmış kişiler" diye konuştu. Eğitimin devamlılığı ve hedeflenen 3 yılda 1 Milyon çocuğa ulaşabilme planı için devlet kurumlarının, derneklerin, çeşitli kuruşların yardımına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Burcu, "Oxford Akademi adına bilgimizi ihtiyacı olanlar ile paylaşmak istiyoruz. Biz ihtiyacı olan grupları bireysel çabamız ile belirleyemiyoruz, bunun için belediyelerin, derneklerin bize yardımcı olması gerekiyor. Bu destek ile insanlara daha çabuk ulaşırız, daha geniş çevrelere hitap ederiz" diye konuştu. Burcu, "Biz uygulayıcılarız. Sadece eğitimimizi vermek istiyoruz. Projeyi büyüklerimiz yönetsin, bu şekilde devletimizin eğitime verdiği desteği tüm dünyaya göstermek istiyoruz" Projenin ilk adımını Ankara'da attıklarını belirten Burcu, İstanbul ve Bilecik başta olmak üzere projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini ve bunun için çalışacaklarını söyledi.

MERVE SAFA AKINTÜRK