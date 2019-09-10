Dünya Şampiyonası yolculuğu başlıyor

DÜNYA Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, gözünü zirveye dikti. 14-22 Eylül tarihlerinden Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada ilk 6'ya giren sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alacak. Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın zorlu geçeceğini belirtti. Bora, "Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sırada yer bulup kupa kaldırmak. Elbetteki olimpiyat kotalarını da almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu. Bu arada Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın güreşçilerimiz ise 14 Eylül, serbest güreşçiler de 15 Eylül'de Nursultan'a gidecek.



"TAHA DA BİR İNSAN"

SERBEST Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ise, üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefleyen Taha Akgül'ün form durumunun iyi olduğunu söyledi: "Herkes 'Taha hep 10-0 yenip şampiyon olacak' diye düşünüyor. Nihayetinde Taha da bir insan. Her zaman şampiyon olamayabilir. Tüm sorumluluğu Taha'ya yüklememk lazım."