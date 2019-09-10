Mahalleler 7/24 ilaçlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

, sivrisineklere karşı larva ve uçkun ilaçlaması, haşere ilaçlaması, kemirgenlerle mücadele amacıyla araçüstü sisleme, kanal sisleme, püskürtme, sırt pompası gibi uygulama yöntemleriyle granül, tablet, pasta, sıvı süspansiyon formlarda ilaçlar kullanılıyor. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerinde karasinek larvasına karşı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Pazaryerleri, kamu kurumları, camiler, okullar, yıkılan gecekonduların çevreleri de titizlikle ilaçlanıyor. Özellikle larvaların üreme alanı olan su birikintileri ve Gümüşdere civarında, sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor.