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Mahalleler 7/24 ilaçlanıyor

ilaçlama ekipleri ilçe genelinde 51 mahallenin tamamında ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Başkan Altınok, “Ekiplerimiz her mahalleyi haftada 2 sefer gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor” dedi

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Mahalleler 7/24 ilaçlanıyor
KARASINEK, sivrisineklere karşı larva ve uçkun ilaçlaması, haşere ilaçlaması, kemirgenlerle mücadele amacıyla araçüstü sisleme, kanal sisleme, püskürtme, sırt pompası gibi uygulama yöntemleriyle granül, tablet, pasta, sıvı süspansiyon formlarda ilaçlar kullanılıyor. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerinde karasinek larvasına karşı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Pazaryerleri, kamu kurumları, camiler, okullar, yıkılan gecekonduların çevreleri de titizlikle ilaçlanıyor. Özellikle larvaların üreme alanı olan su birikintileri ve Gümüşdere civarında, sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor.
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Mahalleler 7/24 ilaçlanıyor
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