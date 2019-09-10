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Park halindeki otomobile çarptı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Park halindeki otomobile çarptı
KIRIKKALE'DE seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Yiğit idaresindeki otomobil, park halindeki Zafer Çetin'in kullandığı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile yolculardan Güllü, Zübeyir ve Server Çetin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Park halindeki otomobile çarptı
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