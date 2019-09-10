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Ritmin coşkusu ’la Panora’da

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Ritmin coşkusu Burhan Öçal’la Panora’da
PANORA Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gerçekleştirdiği Panora Teras Konserleri'nde bu hafta, dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal'ı ağırlıyor. Eylül ayının ikinci konserlerinde, tüm dünya tarafından tanınan perküsyon ustası, farklı müzik stillerine kattığı yorumlar ve farklı kültürleri birleştirerek genişlettiği müzik yelpazesi ile Burhan Öçal sahne alıyor. Panora'da Ankaralı dinleyicileri ile ilk kez buluşacak olan Burhan Öçal'ı dinlemek, ritmin coşkusuyla büyülenmek isteyenler, bugün saat 20.00'de Panora Teras'ta ücretsiz olarak gerçekleşecek konserde bir araya geliyor.
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Ritmin coşkusu Burhan Öçal’la Panora’da
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