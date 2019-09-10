Âşıklar Mamak’ta atıştı

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Belediyesi, kökleri 5 bin yıllık geleneklere kadar uzanan âşıklık geleneğinin önde gelen temsilcilerini Saimekadın Amfi Tiyatro'da ağırladı. Dünya Âşıklar Derneği tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen şölende âşıklar, değişleri, güzellemeleri, koçaklamaları, atışmalarıyla ve taşlamalarıyla başta Mamaklılar olmak üzere tüm başkentlilere unutulmaz bir şöleni yaşattı. Şölen sonrası Aşıklara Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci tarafından plaket takdim edildi. Aşıklık geleneğinin Türk toplumunun sesi olduğunu ve herkese hitap ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Âşıklarımız, sevdalarımızı, ağıtlarımızı, hicivlerimizi yapan ustalardır. Bizler de bu bu geleneği desteklemek ve Mamak'ta yaşatmak istiyoruz. Anadolu kültürünün sesi Mamak'ta yankılansın istiyoruz. Gönüllerine, dillerine, ellerine ve sazlarına sağlık" dedi.