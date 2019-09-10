Yaya ve araçlara çarpıp devrildi

BUGÜN NELER OLDU

Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan Giresun Caddesi'nde E.H. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan otomobiline binmeye çalışan H.G.'ye ve H.G.'nin aracına çarptı. Otomobil, daha sonra ise park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol ortasında yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü E.H. ve H.G'yi hastaneye sevk etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de deposundan akaryakıt sızan otomobile müdahale etti. Kaza nedeniyle caddede tek yönü kesilen araç trafiği, devrilen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.