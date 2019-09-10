Yenimahalle’de matem buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem ayı dolayısıyla matem orucu tutan Alevi vatandaşları Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda ağırladı. Oruç açma yemeğinde konukları selamlayan Başkan Yaşar, "Bu sene de muharrem ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Kerbela'yı anmak isteyen değerli canlar, sessiz sedasız, şatafattan uzak, acılarını yaşıyor. Yürekleri yakan bu acı, mezhebi, meşrebi, kültürü ne olursa olsun, Resul-ü Ekrem'e, ashabına muhabbet besleyen her müminin ortak acısıdır" dedi. Başkan Yaşar'ın konuşmasının ardından Baki Dede'nin lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı. Konuklara mercimek çorbası, etsiz kuru fasulye, bulgur pilavı, karpuz ve hoşaftan oluşan menü ikram edildi.