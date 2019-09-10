Zincirleme kazası: 4 yaralı

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Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan Ankara Batı Adliyesi Kavşağı'nda otobüs karşılaştığı 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, daha sonra ise otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otobüs, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanığı bir vatandaş, "Yaralıları araçtan çıkardım. Yaralılardan birinin müdahalesini yaptık" dedi.