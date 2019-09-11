‘guidetti ile çalışmak onurdur’

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile çalışmanın bir onur olduğunu kaydeden Meliha İsmailoğlu, "Hepimizin tanıdığı gibi neredeyse 10-11 yıldır burada çalışan bir antrenör. Vakıfbank Kulübü'yle büyük başarılara imza atan bir çalıştırıcı. Son 10 yılda kimsenin yapmadığı başarıları yaptı diye düşünüyorum. Böyle bir antrenör ile Milli Takım'da çalışmak bir onurdur. Bizim için büyük bir gurur. Ondan bir şeyler öğrenmek, bize bir katkı vermesi bizim için çok önemli bir durum. Bizim buralara gelmemizde O'nun çok büyük payı var" dedi.