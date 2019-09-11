Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

uğuruna inananve evlilikleriniunutulmazbir tarihedenk getirmekiçin 09.09.2019'useçen 49 çift Mamak Belediyesi NikahMemurluğu'nun yolunu tuttu. 07.07.2017,08.08.2018 tarihlerinde olduğu gibi buyılda özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunuyaşayan çiftler, hatırlanması kolayolduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti.Günün hareketli başladığı nikah salonunda,Mamak Belediye Başkanı MuratKöse'de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.Cihan Doğan ve Fadime Aktepe çiftininnikahını kıyan Başkan Köse, "Evliliktarihi her çift için önemli ancak bu müessesenindevamlılığı için çiftlerin birbirlerinekarşı saygıyı koruması her şeydendaha önemli. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur. Rabbim genççiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi.