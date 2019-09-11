Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

SAYILARIN
uğuruna inanan
ve evliliklerini
unutulmaz
bir tarihe
denk getirmek
için 09.09.2019'u
seçen 49 çift Mamak Belediyesi Nikah
Memurluğu'nun yolunu tuttu. 07.07.2017,
08.08.2018 tarihlerinde olduğu gibi bu
yılda özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu
yaşayan çiftler, hatırlanması kolay
olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti.
Günün hareketli başladığı nikah salonunda,
Mamak Belediye Başkanı Murat
Köse'de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.
Cihan Doğan ve Fadime Aktepe çiftinin
nikahını kıyan Başkan Köse, "Evlilik
tarihi her çift için önemli ancak bu müessesenin
devamlılığı için çiftlerin birbirlerine
karşı saygıyı koruması her şeyden
daha önemli. Saygının olduğu yerde sevgi
de olur, mutlulukta olur. Rabbim genç
çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi.