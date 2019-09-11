Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
SAYILARIN uğuruna inanan ve evliliklerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek için 09.09.2019'u seçen 49 çift Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu'nun yolunu tuttu. 07.07.2017, 08.08.2018 tarihlerinde olduğu gibi bu yılda özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, hatırlanması kolay olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti. Günün hareketli başladığı nikah salonunda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Cihan Doğan ve Fadime Aktepe çiftinin nikahını kıyan Başkan Köse, "Evlilik tarihi her çift için önemli ancak bu müessesenin devamlılığı için çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı koruması her şeyden daha önemli. Saygının olduğu yerde sevgi de olur, mutlulukta olur. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN