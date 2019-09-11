Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan

BUGÜN NELER OLDU

Vega Outlet Alışveriş Merkezi, yeni eğitim öğretim yılında ziyaretçilerine özel okula dönüş kampanyası ile tüm Ankaralılara "harcarken kazanma" imkanı sunuyor. Nata Vega'nın kazandıran fırsatı sayesinde veliler hesaplı ve kaliteli alışverişin keyfini çıkarırken, içinde bulunan Akvaryum&wildlife, go-kart, buz pisti, oyun alanları ve sineması ile de çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor. Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, okulların açıldığı ve kırtasiye alışverişinin yoğun olduğu bu dönemde gerçekleştirdiği, "Yeni sınıfın ilk hediyesi" kampanyası ile hem öğrencilerin hem de ailelerin yüzünü güldürüyor. 09-13 Eylül'de tek seferde yapılan 200 lira ve üzeri alışverişlerde ziyaretçiler, danışma noktasından 16 çeşit, 63 parça olan kırtasiye setinden 1 adet alma hakkına sahip olacak.