Sabah ve Akyurt’tan okullara anlamlı hediye

BUGÜN NELER OLDU

-2020 eğitim öğretim sezonunun açılışında birlikte bir etkinlik planlayan SABAH Gazetesi ve Akyurt Belediyesi, ilköğretim öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak bir projeye imza attı. İlçedeki 9 ilköğretim okulu ve 1 özel eğitim ve uygulama okulunda eğitim hayatına devam eden öğrenciler için 25 adet sesli vücut tanıtma cihazını öğretmenlere Akyurt'un genç Belediye Başkanı Hilal Ayık teslim etti. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, şunları söyledi: "Bugün yapılan etkinlikte Türkiye'nin önemli basın kuruluşlarından Sabah Gazetesi'nin de emeği var. SABAH Gazetesi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Hasan Barak beyefendinin katkılarıyla öğrencilerimize eğitimlerinde fayda sağlayacak olan sesli vücut tanıtma cihazlarını hediye ediyoruz. Bugün temsilen Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulundayız. Toplam 10 okulumuza bu cihazlardan teslim ettik. Bu vesileyle bu işte emeği geçen SABAH Gazetesi yetkililerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin zihinleri açık olsun. Öğretmenlerimiz için de yeni bir başlangıç. Her birine başarılı bir yıl diliyorum"