Sonbahar akşamları şenleniyor

KEÇIÖREN Belediyesi'nin Sonbahar Akşamları Konserleri başladı. İlk gece Mustafa Taş, seslendirdiği Ankara ezgileriyle konukları coşturdu. Konsere izleyenler bazen cep telefonlarının ışıkları ile bazen de misket oynayarak Taş'a eşlik etti. Gecede eğlenceli yarışmalarla ve maskotların gösterileri de yer aldı Yapılan çekilişle konseri izleyen iki kişi de bisiklet kazandı.

'GÜL SUYUYLA YIKAYACAĞIZ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ufuktepe Mahallesi'ndeki konsere katıldı. Altınok, "Akşamları şenlendiriyoruz, Ankara'nın yaşam tercihinde bir numara olacak marka bir şehir için çalışıyoruz. Keçiören artık daha temiz, daha güvenli ve daha huzurlu" dedi. Altınok konuşmasında hizmetlerini anlattı: "Keçiören'i yaşayan bir şehre dönüştürüyoruz. Sizler için her gece saat 04.00 - 05.00'lere kadar sokaklarda, caddelerde, parklarda denetimlere devam ediyorum. Parklar güvenli, pazarlar huzurlu, sokaklar temiz. 92 yeni hizmet aracı aldık, inşallah sokaklarımızı gül suyuyla yıkayacağız. Şimdi bu konserlerimizle akşamları da şenlendiriyoruz. Evlenen çiftlerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini de ücretsiz. Salonlarımız da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz. Gelecekte sanatçı ve ikramları da karşılayacağız. Çocuklarımıza aqua park hediye ediyor, teleferik ve Estergon Türk Kültür Merkezimizi gezdiriyoruz, onlar bizim gözbebeğimiz çünkü milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir"