Türk kadını için altın zamanı

AVRUPA ve dünya üçüncüsü milli güreşçimiz Evin Demirhan, büyükler kategorisinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşmayı hedefliyor. Evin, Kazakistan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu. Dünya Güreş Şampiyonası'nın aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota vereceğine işaret eden Evin, "Bu yıl bizim için çok önemli. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları için Dünya Şampiyonası'nda vize alınacak. Çok sıkı çalıştık. Yabancı rakiplerimizle hazırlandık" diye konuştu.

GÜREŞE 2009'DA BAŞLADIM

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 24 yaşındaki milli güreşçimiz, "2009 yılında güreşe başladım. Yıldızlarda Avrupa Şampiyonu oldum. Gençler ve 23 yaş altında Avrupa, Dünya Şampiyonu oldum. Büyüklerde Avrupa ve Dünya üçüncülüğü elde ettim. Artık kazanacağım madalya altın olmalı. Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kadın takımı olarak alamadığımız madalyalara ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ KANITLADIK

Evin Demirhan, Türkiye'nin güreş branşında olimpiyatlarda madalya kazanan kadın sporcusunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine şöyle devam etti: "2016 Rio Olimpiyatları'nda bir çıkış yakalamıştık. 6 sıklette 5 kota almıştık. Bizim için tarihi bir başarıydı. Yasemin Adar, Dünya Şampiyonu oldu. Ben dünya üçüncülüğü elde ettim. Buse ve Elif Jale arkadaşlarımız da Dünya Şampiyonası'nda madalya aldı. Büyüklerde gerçekten dünyada iddialı bir ülke olduğumuzu kanıtladık. Olimpiyatlarda madalya bence altın olacak."